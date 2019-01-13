Приобретать лицензию Windows – дело довольно затратное. Поэтому большинство пользователей предпочитают довериться сторонним разработчикам и использовать всевозможные активаторы для получения лицензионного ключа.

Для Windows 7 было много активаторов самого различного свойства. Но с «десяткой» дело обстоит сложнее. Из тех утилит, что могут предоставить лицензионный ключ для Windows 10 самыми безопасными являются активаторы, основанные на движке KMS актуальные на 2019 год.

Что это за активаторы?

Это приложения, которые добавляют случайно сгенерированный ключ в операционную систему. Для этого используются драйверы TAP. Такой способ активации является «почти официальным», так как не производится никаких манипуляций с системными файлами.

К активаторам, основанным на движке KMS относятся такие приложения, как KMSAuto Net, KMSpico, KMSAuto Lite, KMSAuto Easy, KMSAuto Helper, AAct Portable и комплект KMS Tools. Последний включает в себя множество активаторов и программ для поиска лицензионного ключа в Сети. Все версии 2019 и 2020 года и актуальны на 100%.

Все вышеописанные программы считаются самыми безопасными среди приложений такого рода. В отличие от таких продуктов, как Windows Loader они не удаляют системную проверку на подлинность и не видоизменяют файлы ОС. То есть, на стабильность работы не влияют.

Важно! Если у вас нет времени выбирать активатор, то скачайте последнюю сборку KMS Tools Portable by Ratiborus по ссылке ниже. Запустите и выберите любой из активаторов, интерфейс на русском.

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KMSAuto Net 1.5.4

Это приложение для активации появилось еще с выходом Windows 8 и с тех пор неустанно дорабатывалось. Нынешняя версия способна устанавливать лицензионные ключи для Windows 8, 8.1 и 10. Также можно активировать продукты Microsoft Office.

Какие редакции поддерживает активатор? KMSAuto Net отлично справляется с активацией Windows 10 Professional, VL, Home, Enterprise, Education. Что касается «восьмерки», то здесь программа справляется со всеми редакциями.

Обзор функционала

Автоматический режим. Программа позволяет активировать Windows и продукты Office в автоматическом режиме при помощи нажатия всего лишь одной кнопки. При использовании этого режима пользователю не нужно ничего настраивать. Активатор все сделает сам.

Ручные настройки. Они находятся во вкладке «Система». Можно полностью контролировать процесс активации, настроить все необходимые параметры и отдельно установить ключи для Windows или приложений Office.

Планировщик. Этот компонент позволяет настроить активацию ОС и других продуктов по расписанию. Время от времени лицензионный ключ становится недействительным и требуется переактивация. Планировщик позволяет реактивировать продукты по истечении 10 дней.

Отображение хода процесса. Программа имеет встроенную консоль, где отображается весь процесс активации. Каждый шаг описывается пояснением на русском языке. Если что-то пошло не так, то в консоли появится сообщение об ошибке. Можно будет принять соответствующие меры.

Внимание! Использовать ручной режим неподготовленным пользователям не рекомендуется. Иначе можно не только не активировать систему, но и лишиться даже пробного периода. Придется потом вычищать последствия работы KMS. А это целая история.

Интерфейс

Теперь стоит рассмотреть интерфейс активатора. Тем более, что именно эта версия обладает расширенным функционалом.

В главном окне имеются такие компоненты, как кнопки «Активация» и «Информация». Также есть консоль, в которой отображается процесс установки ключа.

Во вкладке «Система» отображаются параметры ручной установки ключа: блок «KMS-Service», выбор типа установки, блок «Планировщик», блок ручной установки ключа и блок с настройками программы.

В меню «О программе» находится информация о разработчике, версия утилиты и прочая необходимая информация. Также имеется кнопка переключения в профессиональный режим. Но начинающим пользователям не рекомендуется его включать.

Как использовать?

Пользоваться активатором очень просто (особенно в автоматическом режиме). Для начала нужно скачать KMS активатор с нашего сайта. А потом просто зайти в архив с программой.

Щелкаем правой кнопкой мыши по исполняемому файлу и выбираем «Запуск от имени администратора». Если этого не сделать, то программа не сможет добавить лицензионный ключ.

Появится главное окно активатора. Здесь жмем кнопку «Активация».

Теперь выбираем продукт, который нужно активировать: ОС Windows или Microsoft Office. Требуется нажать соответствующую кнопку.

Процесс активации будет отображаться в консоли. Сообщение об успешном окончании установки ключа будет там же. Также на экране с синим фоном отображается техническая информация о работе приложения.

Затем встроенный планировщик предложит создать задачу по автоматической переактивации ОС. Соглашаемся простым нажатием кнопки «Да». Задачу можно и не создавать, но в таком случае придется реактивировать продукт вручную через некоторое количество дней.

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Теперь в ОС Windows установлен почти «официальный» лицензионный ключ. Такой способ активации хорош еще и тем, что можно спокойно скачивать и устанавливать обновления с официальных серверов компании Microsoft.

Внимание! Для работы активатора требуется пакет NET.Framework 4.x. Если KMSAuto не сработал, то стоит скачать и установить этот компонент. К слову, он требуется для многих программ. Так что установка лишней точно не будет.

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KMSpico

Это миниатюрная версия активатора, которая распространяется исключительно в версии Portable. Программа содержит минимальное количество настроек и может управляться всего одной кнопкой. Весьма удобная штука для начинающих пользователей.

Функционал

Автоматическая активация. Утилита легко справляется с автоматической активацией Windows 7, Windows 8 и 8.1. Также программа успешно работает с «десяткой». Есть возможность активировать и продукты Microsoft Office 2010—2016.

Создание резервных копий. KMSpico умеет создавать резервные копии файла лицензии продукта. Это делается с той целью, чтобы была возможность восстановить лицензию в том случае, если что-то пойдет не так в процессе активации.

Ручная установка ключа. Есть возможность установить случайно сгенерированный ключ отдельно для продуктов от Microsoft. Эта процедура запускается одной кнопкой. Как и сам процесс активации. Простота управления – вот основное преимущество KMSpico.

Интерфейс

Оболочка активатора весьма проста и интуитивно понятна. Даже несмотря на то, что русский язык отсутствует. И его внедрение не планируется.

В главном окне (под названием «Main») находится сама кнопка активации (круглая и красная) и индикатор процесса установки ключа. Если приложение не активно, то в окне прогресса отображается 0%.

Во вкладке «Tokens» расположены кнопки для создания резервных копий и блок установки случайного ключа. Последний процесс активируется кнопкой с изображением ключа.

Вкладка «Adv» включает в себя возможность ручной установки драйвера TAP. Можно выбрать хост и порт. Но заниматься этим неподготовленному пользователю не стоит. Можно сделать серьезную ошибку.

В меню «Log» можно почитать полный отчет о произведенном процессе активации. Это полезно в том случае, если что-то пошло не так.

Как пользоваться?

В использовании этого продукта нет ничего сложного. Главное – скачать архив с нашего сайта, а потом просто зайти в него при помощи «Проводника» Windows.

Кликаем правой кнопкой мыши на исполняемом файле с названием «KMSELDI.exe». В выпадающем меню выбираем пункт «Запуск от имени администратора».

В главном окне нажимаем на большую красную кнопку. Сразу же начнется процесс активации. Когда он увенчается успехом, появится соответствующее сообщение.

Если нужно активировать продукт Microsoft Office, то переходим на вкладку «Tokens». Здесь в блоке «Install KEY» выбираем версию (к примеру, версию 2013) и нажимаем на ключ в синем квадрате.

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На этом активация закончена. Стоит учесть, что в этом активаторе нет планировщика и автоматической реактивации не будет. Если потребуется заново установить ключ, то придется запускать приложение и повторять процесс.

Внимание! KMSpico не всегда справляется с активацией. Возможны ошибки, которые этот активатор исправить не в силах. Если такое случилось, то стоит попробовать KMSAuto Net. У него процент успеха самый высокий.

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KMSAuto Lite

Это немного «Облегченная» версия стандартного активатора на движке KMS. Отличие от полноценной версии заключается в том, что все ключевые настройки скрыты от глаз пользователей. Так можно не наделать глупостей, кликая на все подряд.

Активатор способен работать с ОС Windows 7 (всех редакций), Windows 8 и 8.1 и Windows 10. Также ему по силам активация продуктов Microsoft Office с версии 2007 по 2016. Никаких проблем нет и с автоматической реактивацией.

Функционал

Различные режимы активации. Программа умеет работать как в полностью автоматическом, так и в ручном режимах. Последний весьма интересен тем, что можно настроить каждый этап процесса и полностью его контролировать. Однако он не рекомендуется новичкам.

Обход антивирусной защиты. Современные антивирусы считают попытки KMSAuto установить ключ действиями вредоносного программного обеспечения. И блокируют работу приложения. Однако эта версия активатора не раздражает антивирусы и работает тихо.

Изменение редакции. Программа умеет менять редакцию Windows и Office «на лету», так как некоторые варианты имеют проблемы с установкой ключа. Редакция меняется быстро и безболезненно при помощи всего одной кнопки.

Вкладка «Утилиты». Здесь активатор предоставляет доступ как к основным параметрам Windows («Службы», «Планировщик», «Учетные записи» и так далее), так и к редактированию параметров некоторых продуктов.

Интерфейс

Разобрать внешний вид активатора стоит хотя бы потому, что он имеет несколько отличий от основного продукта KMS. И дело вовсе не в оформлении.

Во вкладке «Главное окно» находится блок активации с нужными кнопками, блок выбора типа активации и консоль, в которой отображается ход процесса со всеми возможными ошибками. Здесь практически ничего необычного нет.

В меню «Настройки» располагаются параметры KMS-Service и порта. Однако трогать их настоятельно не рекомендуется. Здесь и так все настроено на максимальную работоспособность. Если что-то изменить, то активатор будет работать неправильно. Или вообще не будет работать.

В окне с названием «Утилиты» есть блок «Администрирование» с возможностью запуска служб Windows, управления учетными записями, доступом к планировщику и просмотру событий ОС. Второй блок позволяет изменить редакцию операционной системы. Третий позволяет управлять параметрами MS Office, а последний сбрасывает параметры активации на «дефолтные».

На вкладке «О программе» отображаются основные сведения об активаторе: разработчик, версия приложения и официальный сайт проекта. Конечно, реальных имен разработчиков там не найти. Присутствуют исключительно «творческие псевдонимы».

Как пользоваться?

Использование KMSAuto Lite не отличается сложностью. Во многом работа схожа с таковой в KMSAuto Net. Но есть некоторые отличия. В любом случае, нужно сначала скачать активатор с нашего сайта. Затем зайти в архив через «Проводник» Windows.

В каталоге с программой необходимо найти исполняемый файл. Здесь важно выбрать правильную разрядность ОС. Если Windows 64 bit, то нужно запускать файл с именем «KMSAuto x64.exe». Щелкаем по нему правой кнопкой мыши и выбираем «Запуск от имени администратора».

В главном окне программы выбираем активацию нужного продукта (Windows или Office) и щелкаем соответствующую кнопку.

Весь процесс будет отображаться в консоли. Об успешной активации консоль также проинформирует. Если нужно просмотреть сведения о состоянии лицензии, то нужно кликнуть по кнопке «Информация». Текст будет отображен в окне с синим фоном.

Иногда KMSAuto Lite не может активировать Windows из-за неподдерживаемой редакции. Но ее можно поменять с помощью активатора. Для этого переходим на вкладку «Утилиты».

Здесь в блоке «Изменение редакции Windows» выбираем нужную в соответствующей строке и жмем «Изменить редакцию ОС». Через несколько секунд редакция будет изменена и можно будет приступать к повторной активации.

Именно так можно активировать продукты от Microsoft с помощью KMSAuto Lite. Технически, эта программа поддерживает не все редакции Windows. Но с помощью встроенного конвертера можно легко трансформировать не подходящую редакцию в «правильную». И это – главная особенность данного активатора.

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KMSAuto Easy

Простейший KMS-активатор от Ratiborus сотоварищи. Он настолько прост, что даже не имеет вменяемого графического интерфейса, а использует консольную структуру MS-DOS. Все управления осуществляется клавишами. И в самой программе подробно расписано, к чему какая кнопка.

Активатор успешно справляется с ОС Windows 7, 8, 10 и продуктами Microsoft Office, начиная с 2007. Глядя на интерфейс программы, невозможно поверить, что она на такое способна. И тем не менее. Нужно только знать, как с ней работать.

Функционал

Активация продуктов. Первая и основная функция KMSAuto Easy. И с этой задачей программа справляется превосходно. Приложение отлично работает с операционными системами всех редакций. А о продуктах Office и говорить нечего.

Установка службы KMS. Активатор умеет устанавливать и удалять службу KMS-Service отдельно от самого процесса установки ключа. Это позволяет избавиться от службы, если что-то пошло не так и было решено выбрать другой активатор.

Валидация. Есть отдельная кнопка для того, чтоб пройти валидацию на серверах Microsoft. Эта опция весьма полезна для скачивания обновлений с этих серверов. Также она добавляет системе «официальности». Но ее мало кто использует.

Интерфейс

Внешний вид активатора навевает мысли о ранних 2000-х и заре компьютерной техники. Все выполнено в лучших традициях MS-DOS. У программы всего одно окно, что чрезвычайно удобно.

Опции активации расположены под цифрами (от 1 до 3). Для применения одной из них требуется нажать соответствующую кнопку и подтвердить действие. Под номером 1 находится активация Windows, под номером 2 – активация Office, а под третьим – активация всего сразу.

Если нажать кнопку «R», то можно будет увидеть основную информацию о программе и разработчике.

Нажатия на кнопки «I» и «U» устанавливают или удаляют KMS-Service.

Как использовать?

Пользоваться активатором – проще простого. Но сначала нужно скачать архив с ним с нашего сайта по прямой ссылке и зайти в него с помощью проводника Windows. В архиве находятся два файла.

Выбираем файл с нужным языком (EN или RU) и кликаем на него правой кнопкой мыши. Далее щелкаем по пункту «Запуск от имени администратора».

В главном окне требуется нажать цифру, соответствующую продукту, который нужно активировать. Для работы с ОС Windows нажимаем «1» и подтверждаем действие нажатием на кнопку «Enter».

Сразу же начнется процесс активации, о котором консоль проинформирует весьма лаконично.

По завершении процесса программа выдаст радостное сообщение на зеленом фоне.

Вот и вся работа. Для активации Office процесс идентичен. Только вместо цифры «1» следует нажать «2» и подтвердить действие с помощью «Enter».

Скачать KMSAuto Easy

KMSAuto Helper

Еще один активатор, основанный на движке KMS. Он отличается от всех предыдущих интерфейсом и принципом работы. Он точно так же устанавливает в систему лицензионный ключ, но делает это достаточно агрессивно.

Активатор работает с операционными системами Windows 7-10, но только с редакциями VL. Все остальные ему недоступны. И конвертировать в другие он их не умеет. Также активатор может работать с продуктами Office 2007—2016. А в последней версии встроена поддержка MS Office 2019.

Функционал

Активация. Это его основная функция. И с ней активатор справляется превосходно. Даже несмотря на то, что редакции Professional, Ultimate, Home и любые другие ему не по силам. Зато есть поддержка последнего Office от Microsoft.

Возможность использовать альтернативную службу. По умолчанию активатор использует KMS-Service для своих задач. Однако если процесс не увенчается успехом, можно попробовать переключиться на службу AAct. В настройках есть соответствующий пункт.

Установка ключей на все продукты. Это так называемая «пакетная» активация. Программа устанавливает ключи на все продукты, которые находит на компьютере. Однако разработчики советуют осторожно использовать эту опцию, так как последствия при сбоях неизвестны.

Интерфейс

Внешний вид утилиты весьма неплох. Все управляющие элементы расположены грамотно. Есть несколько вкладок, которые стоит рассмотреть подробнее.

В главном окне имеется блок с информацией о текущей активации, выбор продуктов и блок с кнопками управления. Можно обновить информацию, активировать один из продуктов либо просто скрыть окно.

Во вкладке «Настройки» располагаются параметры самой программы и процесса активации. В первом блоке можно настроить поведение утилиты. А второй блок дает возможность выбора альтернативной службы и позволяет пакетно активировать продукты.

Пункт «О программе» содержит базовые сведения о разработчике и ссылку на форум, посвященный утилите.

Как пользоваться?

Использовать KMSAuto Helper очень просто. Нужно всего лишь сделать несколько движений мышью. Но сначала необходимо скачать с нашего сайта архив с программой. Вирусов в нем точно нет. Затем заходим в архив с помощью «Проводника».

Кликаем правой кнопкой мыши по исполняемому файлу с расширением EXE и запускаем программу от имени администратора. Если этого не сделать, то она просто не сможет работать. Однако не стоит предоставлять права администратора непроверенным программам. Это может привести к печальным последствиям. Самое неприятное заключается в том, что можно нахватать кучу вредоносного программного обеспечения.

В главном окне отмечаем галочкой продукт, для которого нужно установить лицензионный ключ и жмем соответствующую кнопку.

Прогресс будет отображаться в нижней части окна. Там есть специальные зеленые полосы. Когда они достигнут конца, тогда активация и будет завершена.

Скачать KMSAuto Helper

Точно так же можно активировать Microsoft Office. Нужно только поставить галочку напротив названия продукта в соответствующем блоке.

AAct Portable

Этот активатор хоть и использует движок KMS, но имеет принципиально другой подход к процессу установки ключа. Для активации используется так называемый Hook method. Этот метод обладает весьма высоким процентом успеха.

Программа умеет работать с операционными системами Windows 7-10 любых редакций. Также можно активировать продукты Office версий от 2007 до 2016. В ближайшем будущем планируется внедрить поддержку Office 2019.

Функционал

Активация с высоким процентом успеха. AAct Portable может похвастаться почти стопроцентным КПД. С его помощью можно активировать все, что угодно. При этом от пользователя не требуется никаких дополнительных действий.

Встроенное управление антивирусом. В программе есть замечательная кнопка, которая способна отключить антивирусную программу на время активации. Не нужно копаться в настройках защитника системы.

Информация. При нажатии специальных кнопок можно узнать практически все сведения о состоянии лицензии Windows или Office. Однако это работает только если запуск был произведен от имени администратора.

Интерфейс

Графическая оболочка утилиты вполне современна. Все выполнено в лучших традициях Windows 10: плоские кнопки и минимализм.

Главное окно программы состоит из двух основных блоков: кнопок и консоли. Среди кнопок имеются элементы запуска активации, предоставления информации о состоянии лицензии и ссылка на настройки программы. Консоль довольно большая. В ней отражается весь процесс. Однако русского языка в интерфейсе нет.

Как пользоваться?

Использовать программу еще проще, чем все предыдущие варианты. Скачиваем ее с нашего сайта по прямой ссылке и заходим в каталог с утилитой. Запуск осуществляется точно так же: кликом правой кнопкой по исполняемому файлу с нужной разрядностью и выбором запуска от имени администратора.

Далее выбираем продукт, который нужно активировать и нажимаем соответствующую кнопку. Если речь идет о системе, то жмем «Windows Activation».

В консоли будет отображаться весь процесс. В случае успеха будет показано соответствующее сообщение на русском языке. Консоль – единственное место программы, где есть русский. Для просмотра информации о лицензии нужно нажать «Windows Information».

Точно так же можно активировать и другие продукты от Microsoft. Нужно будет только нажать на «Office Activation». Управление программой такое, что разберется даже новичок. Без знания английского языка.

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KMS Tools

Это не какая-то отдельная программа, а набор активаторов и утилит на все случаи жизни. KMS Tools – это отличный пакет с софтом «особого назначения». Он позволяет иметь под рукой сразу все варианты. И в случае чего не придется выискивать альтернативы в Сети.

Этот набор утилит позволяет активировать практически все. В его арсенале можно найти практически все вышеперечисленные активаторы. Даже есть специальные программы для поиска официальных ключей на просторах интернета.

Функционал

Богатый набор программ. В состав пакета входят такие приложения, как AAct Portable (и версия Network), активаторы KMS, утилита для установки последнего пакета MS Office с уже интегрированным ключом, MSActBackUp, MSAct++, Garbage Collector, PIDKey Lite и KMS Cleaner.

Активация всех продуктов. Набор позволяет работать с операционными системами всех версий и редакций (кроме XP). Если не получится ничего сделать с одним активатором, можно всегда попробовать другой. В этом и есть главное преимущество сборки. Также нет проблем с установкой лицензионного ключа для всех версий Office.

Возможность получить реальную лицензию. Такие программы, как Garbage Collector ищут вполне официальные лицензионные ключи в Сети. Это значит, что пользователь может получить полностью официальную лицензию, если утилита найдет соответствующий ключ в интернете.

Интерфейс

По сути, KMS Tools Portable – это всего лишь оболочка. Она позволяет запускать активаторы, не производя их поиск в папках на жестком диске. Выглядит главное окно программы, как список утилит, доступных для запуска.

Есть список программ и элементы управления окном. Вот и весь интерфейс. Все остальное оформление будет касаться только конкретного активатора. Но его сначала нужно выбрать.

Как пользоваться?

Для начала нужно скачать пакет с нашего сайта. Затем требуется зайти в архив при помощи «Проводника Windows». Теперь находим исполняемый файл «KMSTools.exe», щелкаем по нему правой кнопкой мыши и запускаем с правами администратора.

В главном окне выбираем тот активатор, который хотим использовать и жмем на соответствующую кнопку.

Через несколько секунд загрузится главное окно активатора. И здесь уже все нужно выполнять по инструкциям, приведенным выше.

Именно так работают с KMS Tools. Преимущество этого пакета в том, что в случае неудачи не нужно искать софт на сайтах, не заслуживающих доверия. Это приложение – отличная альтернатива одиночным активаторам. Тем более, что этот комплекс не требует никакой установки.

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Выводы

На данный момент KMS активатор – наиболее действенное средство для получения зарегистрированной копии Windows или Microsoft Office. Есть, конечно, и другие активаторы (для Windows 10, в частности), но они не настолько эффективны. К тому же, многие из них изменяют системные файлы, что негативно влияет на стабильность работы системы. К таким относится популярный Re-Loader. Поэтому использовать его не рекомендуется. Лучше скачать хороший KMS-активатор с нашего сайта и при помощи простых действий зарегистрировать свою копию ОС.