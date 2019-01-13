Приобретать лицензию Windows – дело довольно затратное. Поэтому большинство пользователей предпочитают довериться сторонним разработчикам и использовать всевозможные активаторы для получения лицензионного ключа.
Для Windows 7 было много активаторов самого различного свойства. Но с «десяткой» дело обстоит сложнее. Из тех утилит, что могут предоставить лицензионный ключ для Windows 10 самыми безопасными являются активаторы, основанные на движке KMS актуальные на 2019 год.
Что это за активаторы?
Это приложения, которые добавляют случайно сгенерированный ключ в операционную систему. Для этого используются драйверы TAP. Такой способ активации является «почти официальным», так как не производится никаких манипуляций с системными файлами.
К активаторам, основанным на движке KMS относятся такие приложения, как KMSAuto Net, KMSpico, KMSAuto Lite, KMSAuto Easy, KMSAuto Helper, AAct Portable и комплект KMS Tools. Последний включает в себя множество активаторов и программ для поиска лицензионного ключа в Сети. Все версии 2019 и 2020 года и актуальны на 100%.
Все вышеописанные программы считаются самыми безопасными среди приложений такого рода. В отличие от таких продуктов, как Windows Loader они не удаляют системную проверку на подлинность и не видоизменяют файлы ОС. То есть, на стабильность работы не влияют.
Важно! Если у вас нет времени выбирать активатор, то скачайте последнюю сборку KMS Tools Portable by Ratiborus по ссылке ниже. Запустите и выберите любой из активаторов, интерфейс на русском.
Перейти к загрузке KMS Tools Portable
KMSAuto Net 1.5.4
Это приложение для активации появилось еще с выходом Windows 8 и с тех пор неустанно дорабатывалось. Нынешняя версия способна устанавливать лицензионные ключи для Windows 8, 8.1 и 10. Также можно активировать продукты Microsoft Office.
Какие редакции поддерживает активатор? KMSAuto Net отлично справляется с активацией Windows 10 Professional, VL, Home, Enterprise, Education. Что касается «восьмерки», то здесь программа справляется со всеми редакциями.
Обзор функционала
- Автоматический режим. Программа позволяет активировать Windows и продукты Office в автоматическом режиме при помощи нажатия всего лишь одной кнопки. При использовании этого режима пользователю не нужно ничего настраивать. Активатор все сделает сам.
- Ручные настройки. Они находятся во вкладке «Система». Можно полностью контролировать процесс активации, настроить все необходимые параметры и отдельно установить ключи для Windows или приложений Office.
- Планировщик. Этот компонент позволяет настроить активацию ОС и других продуктов по расписанию. Время от времени лицензионный ключ становится недействительным и требуется переактивация. Планировщик позволяет реактивировать продукты по истечении 10 дней.
- Отображение хода процесса. Программа имеет встроенную консоль, где отображается весь процесс активации. Каждый шаг описывается пояснением на русском языке. Если что-то пошло не так, то в консоли появится сообщение об ошибке. Можно будет принять соответствующие меры.
Внимание! Использовать ручной режим неподготовленным пользователям не рекомендуется. Иначе можно не только не активировать систему, но и лишиться даже пробного периода. Придется потом вычищать последствия работы KMS. А это целая история.
Интерфейс
Теперь стоит рассмотреть интерфейс активатора. Тем более, что именно эта версия обладает расширенным функционалом.
- В главном окне имеются такие компоненты, как кнопки «Активация» и «Информация». Также есть консоль, в которой отображается процесс установки ключа.
- Во вкладке «Система» отображаются параметры ручной установки ключа: блок «KMS-Service», выбор типа установки, блок «Планировщик», блок ручной установки ключа и блок с настройками программы.
- В меню «О программе» находится информация о разработчике, версия утилиты и прочая необходимая информация. Также имеется кнопка переключения в профессиональный режим. Но начинающим пользователям не рекомендуется его включать.
Как использовать?
Пользоваться активатором очень просто (особенно в автоматическом режиме). Для начала нужно скачать KMS активатор с нашего сайта. А потом просто зайти в архив с программой.
- Щелкаем правой кнопкой мыши по исполняемому файлу и выбираем «Запуск от имени администратора». Если этого не сделать, то программа не сможет добавить лицензионный ключ.
- Появится главное окно активатора. Здесь жмем кнопку «Активация».
- Теперь выбираем продукт, который нужно активировать: ОС Windows или Microsoft Office. Требуется нажать соответствующую кнопку.
- Процесс активации будет отображаться в консоли. Сообщение об успешном окончании установки ключа будет там же. Также на экране с синим фоном отображается техническая информация о работе приложения.
- Затем встроенный планировщик предложит создать задачу по автоматической переактивации ОС. Соглашаемся простым нажатием кнопки «Да». Задачу можно и не создавать, но в таком случае придется реактивировать продукт вручную через некоторое количество дней.
Скачать
Теперь в ОС Windows установлен почти «официальный» лицензионный ключ. Такой способ активации хорош еще и тем, что можно спокойно скачивать и устанавливать обновления с официальных серверов компании Microsoft.
Внимание! Для работы активатора требуется пакет NET.Framework 4.x. Если KMSAuto не сработал, то стоит скачать и установить этот компонент. К слову, он требуется для многих программ. Так что установка лишней точно не будет.
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KMSpico
Это миниатюрная версия активатора, которая распространяется исключительно в версии Portable. Программа содержит минимальное количество настроек и может управляться всего одной кнопкой. Весьма удобная штука для начинающих пользователей.
Функционал
- Автоматическая активация. Утилита легко справляется с автоматической активацией Windows 7, Windows 8 и 8.1. Также программа успешно работает с «десяткой». Есть возможность активировать и продукты Microsoft Office 2010—2016.
- Создание резервных копий. KMSpico умеет создавать резервные копии файла лицензии продукта. Это делается с той целью, чтобы была возможность восстановить лицензию в том случае, если что-то пойдет не так в процессе активации.
- Ручная установка ключа. Есть возможность установить случайно сгенерированный ключ отдельно для продуктов от Microsoft. Эта процедура запускается одной кнопкой. Как и сам процесс активации. Простота управления – вот основное преимущество KMSpico.
Интерфейс
Оболочка активатора весьма проста и интуитивно понятна. Даже несмотря на то, что русский язык отсутствует. И его внедрение не планируется.
- В главном окне (под названием «Main») находится сама кнопка активации (круглая и красная) и индикатор процесса установки ключа. Если приложение не активно, то в окне прогресса отображается 0%.
- Во вкладке «Tokens» расположены кнопки для создания резервных копий и блок установки случайного ключа. Последний процесс активируется кнопкой с изображением ключа.
- Вкладка «Adv» включает в себя возможность ручной установки драйвера TAP. Можно выбрать хост и порт. Но заниматься этим неподготовленному пользователю не стоит. Можно сделать серьезную ошибку.
- В меню «Log» можно почитать полный отчет о произведенном процессе активации. Это полезно в том случае, если что-то пошло не так.
Как пользоваться?
В использовании этого продукта нет ничего сложного. Главное – скачать архив с нашего сайта, а потом просто зайти в него при помощи «Проводника» Windows.
- Кликаем правой кнопкой мыши на исполняемом файле с названием «KMSELDI.exe». В выпадающем меню выбираем пункт «Запуск от имени администратора».
- В главном окне нажимаем на большую красную кнопку. Сразу же начнется процесс активации. Когда он увенчается успехом, появится соответствующее сообщение.
- Если нужно активировать продукт Microsoft Office, то переходим на вкладку «Tokens». Здесь в блоке «Install KEY» выбираем версию (к примеру, версию 2013) и нажимаем на ключ в синем квадрате.
Скачать
На этом активация закончена. Стоит учесть, что в этом активаторе нет планировщика и автоматической реактивации не будет. Если потребуется заново установить ключ, то придется запускать приложение и повторять процесс.
Внимание! KMSpico не всегда справляется с активацией. Возможны ошибки, которые этот активатор исправить не в силах. Если такое случилось, то стоит попробовать KMSAuto Net. У него процент успеха самый высокий.
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KMSAuto Lite
Это немного «Облегченная» версия стандартного активатора на движке KMS. Отличие от полноценной версии заключается в том, что все ключевые настройки скрыты от глаз пользователей. Так можно не наделать глупостей, кликая на все подряд.
Активатор способен работать с ОС Windows 7 (всех редакций), Windows 8 и 8.1 и Windows 10. Также ему по силам активация продуктов Microsoft Office с версии 2007 по 2016. Никаких проблем нет и с автоматической реактивацией.
Функционал
- Различные режимы активации. Программа умеет работать как в полностью автоматическом, так и в ручном режимах. Последний весьма интересен тем, что можно настроить каждый этап процесса и полностью его контролировать. Однако он не рекомендуется новичкам.
- Обход антивирусной защиты. Современные антивирусы считают попытки KMSAuto установить ключ действиями вредоносного программного обеспечения. И блокируют работу приложения. Однако эта версия активатора не раздражает антивирусы и работает тихо.
- Изменение редакции. Программа умеет менять редакцию Windows и Office «на лету», так как некоторые варианты имеют проблемы с установкой ключа. Редакция меняется быстро и безболезненно при помощи всего одной кнопки.
- Вкладка «Утилиты». Здесь активатор предоставляет доступ как к основным параметрам Windows («Службы», «Планировщик», «Учетные записи» и так далее), так и к редактированию параметров некоторых продуктов.
Интерфейс
Разобрать внешний вид активатора стоит хотя бы потому, что он имеет несколько отличий от основного продукта KMS. И дело вовсе не в оформлении.
- Во вкладке «Главное окно» находится блок активации с нужными кнопками, блок выбора типа активации и консоль, в которой отображается ход процесса со всеми возможными ошибками. Здесь практически ничего необычного нет.
- В меню «Настройки» располагаются параметры KMS-Service и порта. Однако трогать их настоятельно не рекомендуется. Здесь и так все настроено на максимальную работоспособность. Если что-то изменить, то активатор будет работать неправильно. Или вообще не будет работать.
- В окне с названием «Утилиты» есть блок «Администрирование» с возможностью запуска служб Windows, управления учетными записями, доступом к планировщику и просмотру событий ОС. Второй блок позволяет изменить редакцию операционной системы. Третий позволяет управлять параметрами MS Office, а последний сбрасывает параметры активации на «дефолтные».
- На вкладке «О программе» отображаются основные сведения об активаторе: разработчик, версия приложения и официальный сайт проекта. Конечно, реальных имен разработчиков там не найти. Присутствуют исключительно «творческие псевдонимы».
Как пользоваться?
Использование KMSAuto Lite не отличается сложностью. Во многом работа схожа с таковой в KMSAuto Net. Но есть некоторые отличия. В любом случае, нужно сначала скачать активатор с нашего сайта. Затем зайти в архив через «Проводник» Windows.
В каталоге с программой необходимо найти исполняемый файл. Здесь важно выбрать правильную разрядность ОС. Если Windows 64 bit, то нужно запускать файл с именем «KMSAuto x64.exe». Щелкаем по нему правой кнопкой мыши и выбираем «Запуск от имени администратора».
- В главном окне программы выбираем активацию нужного продукта (Windows или Office) и щелкаем соответствующую кнопку.
- Весь процесс будет отображаться в консоли. Об успешной активации консоль также проинформирует. Если нужно просмотреть сведения о состоянии лицензии, то нужно кликнуть по кнопке «Информация». Текст будет отображен в окне с синим фоном.
- Иногда KMSAuto Lite не может активировать Windows из-за неподдерживаемой редакции. Но ее можно поменять с помощью активатора. Для этого переходим на вкладку «Утилиты».
- Здесь в блоке «Изменение редакции Windows» выбираем нужную в соответствующей строке и жмем «Изменить редакцию ОС». Через несколько секунд редакция будет изменена и можно будет приступать к повторной активации.
Именно так можно активировать продукты от Microsoft с помощью KMSAuto Lite. Технически, эта программа поддерживает не все редакции Windows. Но с помощью встроенного конвертера можно легко трансформировать не подходящую редакцию в «правильную». И это – главная особенность данного активатора.
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KMSAuto Easy
Простейший KMS-активатор от Ratiborus сотоварищи. Он настолько прост, что даже не имеет вменяемого графического интерфейса, а использует консольную структуру MS-DOS. Все управления осуществляется клавишами. И в самой программе подробно расписано, к чему какая кнопка.
Активатор успешно справляется с ОС Windows 7, 8, 10 и продуктами Microsoft Office, начиная с 2007. Глядя на интерфейс программы, невозможно поверить, что она на такое способна. И тем не менее. Нужно только знать, как с ней работать.
Функционал
- Активация продуктов. Первая и основная функция KMSAuto Easy. И с этой задачей программа справляется превосходно. Приложение отлично работает с операционными системами всех редакций. А о продуктах Office и говорить нечего.
- Установка службы KMS. Активатор умеет устанавливать и удалять службу KMS-Service отдельно от самого процесса установки ключа. Это позволяет избавиться от службы, если что-то пошло не так и было решено выбрать другой активатор.
- Валидация. Есть отдельная кнопка для того, чтоб пройти валидацию на серверах Microsoft. Эта опция весьма полезна для скачивания обновлений с этих серверов. Также она добавляет системе «официальности». Но ее мало кто использует.
Интерфейс
Внешний вид активатора навевает мысли о ранних 2000-х и заре компьютерной техники. Все выполнено в лучших традициях MS-DOS. У программы всего одно окно, что чрезвычайно удобно.
Опции активации расположены под цифрами (от 1 до 3). Для применения одной из них требуется нажать соответствующую кнопку и подтвердить действие. Под номером 1 находится активация Windows, под номером 2 – активация Office, а под третьим – активация всего сразу.
Если нажать кнопку «R», то можно будет увидеть основную информацию о программе и разработчике.
Нажатия на кнопки «I» и «U» устанавливают или удаляют KMS-Service.
Как использовать?
Пользоваться активатором – проще простого. Но сначала нужно скачать архив с ним с нашего сайта по прямой ссылке и зайти в него с помощью проводника Windows. В архиве находятся два файла.
Выбираем файл с нужным языком (EN или RU) и кликаем на него правой кнопкой мыши. Далее щелкаем по пункту «Запуск от имени администратора».
В главном окне требуется нажать цифру, соответствующую продукту, который нужно активировать. Для работы с ОС Windows нажимаем «1» и подтверждаем действие нажатием на кнопку «Enter».
Сразу же начнется процесс активации, о котором консоль проинформирует весьма лаконично.
По завершении процесса программа выдаст радостное сообщение на зеленом фоне.
Вот и вся работа. Для активации Office процесс идентичен. Только вместо цифры «1» следует нажать «2» и подтвердить действие с помощью «Enter».
KMSAuto Helper
Еще один активатор, основанный на движке KMS. Он отличается от всех предыдущих интерфейсом и принципом работы. Он точно так же устанавливает в систему лицензионный ключ, но делает это достаточно агрессивно.
Активатор работает с операционными системами Windows 7-10, но только с редакциями VL. Все остальные ему недоступны. И конвертировать в другие он их не умеет. Также активатор может работать с продуктами Office 2007—2016. А в последней версии встроена поддержка MS Office 2019.
Функционал
- Активация. Это его основная функция. И с ней активатор справляется превосходно. Даже несмотря на то, что редакции Professional, Ultimate, Home и любые другие ему не по силам. Зато есть поддержка последнего Office от Microsoft.
- Возможность использовать альтернативную службу. По умолчанию активатор использует KMS-Service для своих задач. Однако если процесс не увенчается успехом, можно попробовать переключиться на службу AAct. В настройках есть соответствующий пункт.
- Установка ключей на все продукты. Это так называемая «пакетная» активация. Программа устанавливает ключи на все продукты, которые находит на компьютере. Однако разработчики советуют осторожно использовать эту опцию, так как последствия при сбоях неизвестны.
Интерфейс
Внешний вид утилиты весьма неплох. Все управляющие элементы расположены грамотно. Есть несколько вкладок, которые стоит рассмотреть подробнее.
- В главном окне имеется блок с информацией о текущей активации, выбор продуктов и блок с кнопками управления. Можно обновить информацию, активировать один из продуктов либо просто скрыть окно.
- Во вкладке «Настройки» располагаются параметры самой программы и процесса активации. В первом блоке можно настроить поведение утилиты. А второй блок дает возможность выбора альтернативной службы и позволяет пакетно активировать продукты.
- Пункт «О программе» содержит базовые сведения о разработчике и ссылку на форум, посвященный утилите.
Как пользоваться?
Использовать KMSAuto Helper очень просто. Нужно всего лишь сделать несколько движений мышью. Но сначала необходимо скачать с нашего сайта архив с программой. Вирусов в нем точно нет. Затем заходим в архив с помощью «Проводника».
Кликаем правой кнопкой мыши по исполняемому файлу с расширением EXE и запускаем программу от имени администратора. Если этого не сделать, то она просто не сможет работать. Однако не стоит предоставлять права администратора непроверенным программам. Это может привести к печальным последствиям. Самое неприятное заключается в том, что можно нахватать кучу вредоносного программного обеспечения.
В главном окне отмечаем галочкой продукт, для которого нужно установить лицензионный ключ и жмем соответствующую кнопку.
- Прогресс будет отображаться в нижней части окна. Там есть специальные зеленые полосы. Когда они достигнут конца, тогда активация и будет завершена.
Точно так же можно активировать Microsoft Office. Нужно только поставить галочку напротив названия продукта в соответствующем блоке.
AAct Portable
Этот активатор хоть и использует движок KMS, но имеет принципиально другой подход к процессу установки ключа. Для активации используется так называемый Hook method. Этот метод обладает весьма высоким процентом успеха.
Программа умеет работать с операционными системами Windows 7-10 любых редакций. Также можно активировать продукты Office версий от 2007 до 2016. В ближайшем будущем планируется внедрить поддержку Office 2019.
Функционал
- Активация с высоким процентом успеха. AAct Portable может похвастаться почти стопроцентным КПД. С его помощью можно активировать все, что угодно. При этом от пользователя не требуется никаких дополнительных действий.
- Встроенное управление антивирусом. В программе есть замечательная кнопка, которая способна отключить антивирусную программу на время активации. Не нужно копаться в настройках защитника системы.
- Информация. При нажатии специальных кнопок можно узнать практически все сведения о состоянии лицензии Windows или Office. Однако это работает только если запуск был произведен от имени администратора.
Интерфейс
Графическая оболочка утилиты вполне современна. Все выполнено в лучших традициях Windows 10: плоские кнопки и минимализм.
Главное окно программы состоит из двух основных блоков: кнопок и консоли. Среди кнопок имеются элементы запуска активации, предоставления информации о состоянии лицензии и ссылка на настройки программы. Консоль довольно большая. В ней отражается весь процесс. Однако русского языка в интерфейсе нет.
Как пользоваться?
Использовать программу еще проще, чем все предыдущие варианты. Скачиваем ее с нашего сайта по прямой ссылке и заходим в каталог с утилитой. Запуск осуществляется точно так же: кликом правой кнопкой по исполняемому файлу с нужной разрядностью и выбором запуска от имени администратора.
- Далее выбираем продукт, который нужно активировать и нажимаем соответствующую кнопку. Если речь идет о системе, то жмем «Windows Activation».
- В консоли будет отображаться весь процесс. В случае успеха будет показано соответствующее сообщение на русском языке. Консоль – единственное место программы, где есть русский. Для просмотра информации о лицензии нужно нажать «Windows Information».
Точно так же можно активировать и другие продукты от Microsoft. Нужно будет только нажать на «Office Activation». Управление программой такое, что разберется даже новичок. Без знания английского языка.
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KMS Tools
Это не какая-то отдельная программа, а набор активаторов и утилит на все случаи жизни. KMS Tools – это отличный пакет с софтом «особого назначения». Он позволяет иметь под рукой сразу все варианты. И в случае чего не придется выискивать альтернативы в Сети.
Этот набор утилит позволяет активировать практически все. В его арсенале можно найти практически все вышеперечисленные активаторы. Даже есть специальные программы для поиска официальных ключей на просторах интернета.
Функционал
- Богатый набор программ. В состав пакета входят такие приложения, как AAct Portable (и версия Network), активаторы KMS, утилита для установки последнего пакета MS Office с уже интегрированным ключом, MSActBackUp, MSAct++, Garbage Collector, PIDKey Lite и KMS Cleaner.
- Активация всех продуктов. Набор позволяет работать с операционными системами всех версий и редакций (кроме XP). Если не получится ничего сделать с одним активатором, можно всегда попробовать другой. В этом и есть главное преимущество сборки. Также нет проблем с установкой лицензионного ключа для всех версий Office.
- Возможность получить реальную лицензию. Такие программы, как Garbage Collector ищут вполне официальные лицензионные ключи в Сети. Это значит, что пользователь может получить полностью официальную лицензию, если утилита найдет соответствующий ключ в интернете.
Интерфейс
По сути, KMS Tools Portable – это всего лишь оболочка. Она позволяет запускать активаторы, не производя их поиск в папках на жестком диске. Выглядит главное окно программы, как список утилит, доступных для запуска.
Есть список программ и элементы управления окном. Вот и весь интерфейс. Все остальное оформление будет касаться только конкретного активатора. Но его сначала нужно выбрать.
Как пользоваться?
Для начала нужно скачать пакет с нашего сайта. Затем требуется зайти в архив при помощи «Проводника Windows». Теперь находим исполняемый файл «KMSTools.exe», щелкаем по нему правой кнопкой мыши и запускаем с правами администратора.
В главном окне выбираем тот активатор, который хотим использовать и жмем на соответствующую кнопку.
Через несколько секунд загрузится главное окно активатора. И здесь уже все нужно выполнять по инструкциям, приведенным выше.
Именно так работают с KMS Tools. Преимущество этого пакета в том, что в случае неудачи не нужно искать софт на сайтах, не заслуживающих доверия. Это приложение – отличная альтернатива одиночным активаторам. Тем более, что этот комплекс не требует никакой установки.
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Выводы
На данный момент KMS активатор – наиболее действенное средство для получения зарегистрированной копии Windows или Microsoft Office. Есть, конечно, и другие активаторы (для Windows 10, в частности), но они не настолько эффективны. К тому же, многие из них изменяют системные файлы, что негативно влияет на стабильность работы системы. К таким относится популярный Re-Loader. Поэтому использовать его не рекомендуется. Лучше скачать хороший KMS-активатор с нашего сайта и при помощи простых действий зарегистрировать свою копию ОС.
Активировал «десятку» в 3 клика. Замечательный сайт и предоставленные продукты. СПАСИБО ВАМ!!!
Давно искала быстрое решение этой проблемы. Спасибо автору, инструкция очень подробная, все работает.
хороший активатор,все быстро и просто!всем рекомендую))Спасибо вам огромное)
Отличный активатор, все быстро и просто,) Всем очень рекомендую! Огромное спасибо!
Поставила Офис, активировала с помощью приложения, все получилось, хотя до этого ни разу не пробовала, уже получила обновления никаких проблем. Спасибо за прогу и подробное описание активации.
Отличный активатор, мне как раз нужен был лицензионный ключ. Не думала что Виндовс 10, можно так легко активировать с минимумом затрат. Супер. !
Если честно, то побаивалась скачивать и устанавливать. Но все же скачала, инструкция очень подробная, все получилось, даже у меня😂😂😂
И активатор действительно без вирусов. Ребята спасибо вам!
Отличная программа, пользоватся сможет любой не опытный, я по описанию легко активировала не каких проблем не возникает, все четко. Спасибо.
Инструкция более чем исчерпывающая. Если следовать указаниям, не возникает никаких проблем с установкой KMS и десятка работает без нареканий.
Шикарно все активировалось, активировал винду, все прошло без запинки очень рад что попал на этот сайт спасибо друзья с фб посоветовали!
Спасибо! Все доступно, понятно, всё работает. Очень доволен, наверное первый раз всё сам сделал ни кого не прося о помощи
Сейчас и в правду много не рабочих активаторов в интернете , этот проверил , все работает, значит автору респект! С помощью нее 10 винду активировал , хотя до этого тысячу ключей ввел и все не рабочие
С помощью этого активатора удалось легко и просто активировать Windows. Прекрасный активатор!
Инструкция понятная, даже если нет большого опыта, то все равно можно разобраться. Всё работает. Респект!
Давно уже ей пользуюсь) Уже не одну винду ей активировал. Доступная инструкция, всё работает))
Давно уже была 10 ка не знал как ее запустить. Решил попробовать ваш активатор, хотя опасался вирусов. Но все отлично запустилось и работает. Рекомендую.
Активировал все легко и быстро без зависаний. Никаких проблем не возникло, главное все описано понятным языком.Отличный активатор .Спасибо
Отличная статья, спасибо. Я не особо разбираюсь в компьютерах, но благодаря этой инструкции сделала все быстро, а главное, сама
Более подробной инструкции по установке компьютерных программ я ещё не встречала. У меня всем занимается муж, а тут, в его отсутствие, я сама все сделала, каково же было его удивление
Добротно сделанная программа для Windows.Запустилась и работает без нареканий.Что еще сказать...Нужная прога для любого компа.
Долго искала активатор, и все попадала на вирусы. Этот скачала, установила по инструкции. Работает, проверенно!!!
Спасибо большое авторам сайта за данную статью. Все описано максимально подробно и доступно. Активатор работает без нареканий. Осталась очень довольна
Нереально крутой активатор,мне удалось избежать переустановки системы и платы за ключ,благодаря вам. Я очень довольна активатором, спасибо вам огромное.Советую!!!
Перерыла кучу сайтов в поиске ключа от офис все спам или вирусы, скачала здесь активатор и в несколько нажатий активировала свой офис! Я просто в восторге!
Большое спасибо за программу. Очень подробная инструкция по установке, разберется любой. Работает все отлично.
Помогли наконец-то, никак не мог найти активатор. Большое вам спасибо!
Отличная программа а инструкция такая что даже «чайнику» все понятно. Побольше бы таких программ и материалов...
Для меня главное,что пояснения на русском,простой интерфейс и быстрота установки активатора,сомневалась конечно насчёт вирусов,но тьфу тьфу тьфу все в порядке.
Спасибо за такую подробную инструкцию. Очень удобно! Активировала Windows, все работает.
Сколько времени потрачено на поиски ключа, а тут и windows и что мне очень актуально office можно открыть...! И так всё просто, пару минут и всё готово. Спасибо за инструкцию.
Недавно залагал комп, знакомый переустановил систему, но через месяц пользования она потребовала активации. Если бы не ваша статья, отнесла бы в сервис и тратила деньги на переустановку виндовс. Спасибо большое!
Давно уже пользуюсь этой программой. Уже не один виндовс ей активировала. Хорошая инструкция, всё работает, спасибо!
Отличный сайт! После переустановки системы как раз нужен был активатор. С помощью сайта сделал все быстро благодаря инструкции, спасибо огромное!
Пользуюсь этим активатором с момента выхода Windows 8. Очень хороший активатор, выручал не раз, так как бывала, что другие не срабатывали. Иногда приходится всё делать не в авто режиме, а в ручном, читая мануал, благо он составлен подробно. Чаще в ручном режиме использую на ноутбуках с Windows 10, не знаю почему, но на ноутах не всегда автоматический режим срабатывает.
Спасибо за подробную инструкцию. Скачалось быстро, активировала сама, хоть и «чайник»)))
Добрый день! У меня стоит 10ка и понадобился активатор. Пленника попросила, а он посоветовал установить ваш активатор. Замечательная прога, спасибо вам огромное!!! Теперь все работает как часы)))
Отличная прога, корректно работает, всё чётко описано. Понадобилась активация, всё безупречно прошло.
Удобная, простая утилита. KMSAuto — это программа для активации Windows, а также пакетов Офис. Пользоваться ей очень просто. Делов на 5 секунд, а результат навсегда! Короче, берем и пользуемся;)
Хорошая программа-активатор. В компьютерных делах не очень разбираюсь, но в данном случае все получилось. Все описано поэтапно и буквально пошагово, все удалось с первой попытки. Спасибо буду рекомендовать программу друзьям.
Сайт отличный, очень удобный, различные режимы активации, спасибо за подробную инструкцию, супер.
Замечательная программа,очень понятная инструкция,все отлично работает-сделано профессионально,спасибо,вы очень помогли!
Я уже не помню каким образом активировал windows 7, но особых проблем с её активацией не возникло. Недавно на ноутбук установил «десятку», с ней пришлось помучиться, активировать получилось только с kmsauto, очень помогла инструкция.
Слушайте, вот уж реально, даже такому чайнику, как я, удалось все это сотворить)))) И ведь работает, просто горжусь собой!!!
Спасибо большое! Все очень понятно и грамотно изложено по шагам, даже полный чайник может сделать все правильно.
Отличная программа. Сначала запуталась, что и как делать, но внимательно прочитала инструкцию — и всё получилось))
Спасибо большое все подробно показано быстро скачалось и установилось .
ну наконец то хороший сайт с работающим активатором,активировал винду и офис разоаботчику 5+
Спасибо огромное разработчикам! Активатор работает, все доступно, понятно и удобно! Мне не пришлось при установке обращаться к спецам, все сделала сама!
:idea:Давно искал что-то подобное, спасибо большое, правда до этого пользовался портативной версией, но сейчас выбор гораздо больше.
Достаточно удобный и интуитивно понятный активатор и любой с его помощью может активировать. Все действия последовательны и не вызвали у меня проблем понимания.
Наконец-то нашёл своего активатора. Отличный сайт! Активировал на свой windows 7 по инструкции и всё просто! Огромное Спасибо, создалям этого сайта!
Хороший сайт наконец то 5 раз у вас качаю
Десятка стоит второй год, и все время возникали какие-то проблеммы, я как человек в компьютерах далекий, просто мучалась и работала. В разговоре с подругой поделилась своей бедой, она мне и посоветовала зайти на этот сайт. Программу устанавливала сама по инструкции, все получилось, моя десяточка работает нормально, уведомления о неправильной работе Windows прекратились. Большое спасибо!
Хорошая программа, активация Windows и Офис прошла отлично, программу запускала сама, все получилось с первого раза, хотя в компьютерах я не очень понимаю, теперь каждый день работаю и очень довольна.
Спасибо, отличный подробный обзор, и само приложение очень полезное и работает безупречно...
Отличный активатор для Виндовс 10, скачал быстро и все работает нормально, больше активации не требуется!
Ну, что. Все подробненько описано, показано и рассказано. Я думаю, что любой даже не асс разберется как активировать. Не всегда все помнишь. Добавил в закладки, пригодиться.
хм
Два дня пыталась найти нормальный активатор. Хорошо, что сегодня зашла на этот сайт. Офис получилось сразу и без проблем активировать. В инструкции все понятно расписано и никаких вирусов не нацепляла. Спасибо огромное!
Разобрался, но не так быстро, как все остальные здесь — почитать пришлось несколько раз. В итоге вывод такой: активатор установить на самом деле просто, надо читать внимательно и шевелить мозгами.
Подробная и полезная инструкция активатора с различными режимами активации. Установил себе и очень доволен. Спасибо за помощь.
Очень хорошо и подробно описана утилита, ее функционал и способы пользования. Сама программа KMSAuto
— простой и удобный в пользовании активно для Windows. Пользуюсь не первый год без нареканий.
Большое спасибо за нужный софт! Активатором пользуюсь давно, с тех пор как сменила на ноутбуке жесткий диск на ssd и поставила 8-ку. Однако недавно пролила на клавиатуру воду и все, пришлось идти в магазин за новой техникой. Купила естественно подешевле и без операционки. Вот тут и пригодился ваш сайт, виндовс активировала успешно!
Отличная разработка. Программа работает без сбоев. Пользоваться просто, предварительно скачал, запустил, активировал, всё сделал по инструкции. Это лучший активатор на сегодняшний день. Спасибо!
Ведь, действительно, очень удачный активатор. Мне нравится тем, что все в деталях расписано, каждый шаг прописан, что нажимать и как пользоваться. Спасибо разработчикам.
Весьма действенный активатор. К тому же нет сбоев в работе, понятное управление. Респект авторам.
Приложение скачал с этого сайта. Оно отлично работает, без всяких глюков и проблем. Винду активировал нормально.
Лицензия начала подходить к концу думала покупать новую винду, но рада, что наткнулась на этот сайт очень помог от лишней траты денег.
Сайт отличный, спасибо за подробную инструкцию, просто супер. При запуске Офис постоянно выскакивало объявление с предупреждением активировать. С помощью программы KMSAuto решил эту проблему!
Все расписано от и до,все очень понятно для обычного пользователя.боялся что будет какой нибудь вирус,но мои опасения были зря) действительно один из лучших активаторов в интернете,если не лучший
Активатор отличный. Проблем при активации не было. Легко и быстро. В инструкции все по-полочкам, разжевано и сама программа не глючная.
Программа — лучший активатор. «Десятка» активируется без проблем. В принципе, программа интуитивно понятная. А с такой шикарной инструкцией невозможно ошибиться в принципе. Респект разрабам!
Переустановила себе винду, все ключи на загрузочном диске уже не работают. Раздражало, что на рабочем столе и при открытии окон поверх них висит картинка «Активация Виндовз». Активация не получалась. Нашла этот сайт через поисковик, и вуаля, у меня с первого раза получилось активировать винду. Добавила сайт в закладки
Активатор работает без проблем и устанавливается легко. Мне нравится его работа.
Активатор Система затребовала активацию, а я и не знаю, что это. Скачала, запустила. Всё просто и понятно. Через несколько минут, моя проблема решилась.
Мне понравилось! Главное — расписано всё по полочкам и работает. Молодёжи может быть эта конкретика и не нужна, а нам, скажем так, не совсем «молодёжи», очень помогает Спасибо!
Спасибо за помощь. Справилась сама всё доступно, инструкция понятна даже такому «чайнику» как я.
Мне понравилось! Благодаря подробному описанию, более или менее быстро разобрался с порядком работы. В общем спасибо разработчикам! Удачи вам в дальнейшей работе!
Давно хотел установить на свой ноутбук Windows 10. Но всё как то не получалось. А с вашим активатором сделав всё по инструкции быстро всё сделал. Большое спасибо. Посоветую своим друзьям.
Здравствуйте! Знакомый программист посоветовал именно ваш сайт, уж ему я поверила. Для начала, я полностью убедилась в доступности изложения информации, чтобы решиться самой на активацию по вашим инструкциям, и каким режимом воспользоваться.Здесь всё тщательно объясняется и показывается, у меня всё получилось! Активация моей винды прошла успешно, теперь система работает стабильно.
Некоторое время заходил не на те сайты, пока, наконец, не нашел этот, скачал программу, мне это помогло. Даже очень. Большое спасибо разработчикам! Активация прошла успешно, правда, пришлось разбираться с настройками, все работает.
Спасибо, мне все понравилось, немного потупил с настройками, однако винда активировалась, все работает хорошо! Спасибо разработчикам!
Очень хороший активатор,после запуска все просто и понятно.Активировал систему через несколько минут.Работает без сбоев,Спасибо разработчикам.
Никогда не пробовала ставить что-то самостоятельно,но тут решилась.Главное внимательно прочитать как и что нужно делать.И смогла сама активировать Microsoft Office!
Наконец-то нашла сайт, на котором всё настолько подробнейше написано, что разберется даже совершенно рядовой пользователь компьютера. Теперь всем своим знакомым на их вопросы отвечаю ссылкой на данную статью. Спасибо за то, что подарили мне чуть больше свободного времени!
Огромное спасибо за столь подробную инструкцию, даже такая блондинка как я и то справилась. Все получилось с первого раза, очень вам благодарна.
Отлично, это как раз то, что я и хотела) Программа довольно простая, мне легко было вникнуть и сделать все, как надо. Так что рекомендую, не пожалеете!
Очень доволен тем что нашел данный ресурс с нужной мне программой о которой здесь очень подробно изложено до мельчайших тонкостей, что ошибиться практически не возможно. Действуя согласно инструкции описанным в данной статье все получилось на высоком уровне без всяких заминок.
Я с компьютером на ты, а вот со всеми программами и установками — на ВЫ. Всегда помогал брат, но в этот раз искать активатор и устанавливать пришлось самой. Когда прошла все пункты по указанию и все получилось, даже расплакалась. Есть таки еще в интернете хорошие люди и сайты с программами!
Активатор тот, что искала. Наконец-то нашла не заглючееную прогу. Ни каких проблем при активации не возникло, инструкция доступно изложена, все устьановила легко и быстро.
Наконец-то нашла не заглюченную прогу для
установки Виндос. Активатор тот, что искала. Ни каких проблем при активации не
возникло, инструкция доступно изложена, все установила легко и быстро.
Не плохой активатор, когда-то использовал что-то на подобие этого. Надо попробовать и этот , самое важное что запуск от имени администратора. Да и спасибо вам за подробное объяснение по установке. Удачи Вам.
Активатор супер спасибо Вам за подробное описание по установке активатора с помощью администратора ни разу так не устанавливал. Буду пробовать удачи вам.
Супер активатор! Необходимо было переустановить винду на нетбуке. Справилась сама, без посторонней помощи! Спасибо огромное!!!
Всё понятно по инструкции, и очень реально полезная штука. Раньше не знала, хорошо, что нашла этот сайт. Разработчикам респект.
Ура! Наконец-то нашла нормальный активатор. Спасибо за подробные разъяснения! А то я с техникой обычно только на «вы» разговариваю
Для тех, кто не сильно разбирается в тонкостях установки Windows, активаторы — самое то. Здесь все достаточно понятно расписано: как скачивать, устанавливать, пользоваться. Спасибо за подробную информацию.
Спасибо, все работает. Отличный активатор, даже не пришлось отключать антивирусник, как это обычно просят при установке других активаторов. Я довольна.
Часто сталкивалась с проблемой установки и активации программ. Здесь все доходчиво показано и рассказано как все сделать без лишних заморочек Все работает!!! Рекомендую!
СПАСИБО. все работает, без вирусов и прочего лохотрона, активировал Windows 10 Pro и Office !!!)
Спасибо за такой сайт.Вы делаете огромную и нужную работу. Мне давно надоело носить свой моноблок ко всяким горе мастерам. Благодаря такому разъяснению тут могу такую работу теперь делать сама.
Спасибо, что здесь всё доступными словами. Думала не справлюсь, но всё норм получилось. Главное вирусов нет. Спасибо!
Я тоже сама активировала программу. Получилось сразу и хочу сказать спасибо огромное.
Не думал что всё так просто.
Разобраться не сложно, скачал и всё получилось.
Активировал десяточку.
И ни каких ошибок и сбоев!
Активировал десяточку за пять минут.
Ни каких ошибок и сбоев
Всё запустило без ошибок и сбоев.
Активировал десяточку работает как часики.
Мне как новичку всё подошло легко и понятно.
Если бы не ваш сайт с подробнейшей инструкцией, не знаю что бы я и делала. Все работает, супер!
Программа работает шустро, без сбоев. Разобралась быстро, спасибо инструкции. Отличный сайт, разработчикам привет
Наконец и у меня нашлось время, чтоб установить Десятку. Активатор брала с этого сайта, очень уж понравилась подробная инструкция))) А за безвирусный подход — отдельное спасибо!
Скачивал активатор с Вашего сайта. Абсолютно никаких проблем, даже антивирус не «визжал». Система работает без сбоев. Большое спасибо!
Установила на ноут десятку.Все работает как часики,никаких сбоев.Все понятно и доступно даже для «не подкованных» пользователей. Спасибо!!!
На этом сайте полная информация по функционалу, что очень удобно. Установил приложение без проблем и радуюсь стабильной работе системы!
Понравилось, что не пришлось отключать антивирус, а также наличие подробной инструкции!
Самая подробная инструкция, что я встречала по данной теме) Все отлично работает, спасибо огромное вам!!))
Очень полезный сайт, а главное очень доступным языком все объясняют. Испробовала на себе и осталась довольна, все скачала, ничего не тормозит, не глючит, активировала Десяточку. Безвирусный подход- супер. Мне как новичку все понравилось, спасибо за инструкцию.
Скачал активатор для десятки, все отлично работает, без зависаний, инструкция здорово помогла. Спасибо большое!
Безусловно, очень полезная и необходимая программка. А для неопытных пользователей лучше всего подойдет облегченная версия.
Спасибо, что без вирусов. А то обычно что-нибудь скачаешь и начинает орать антивирусник!
Спасибо за подробную статью — выручили!
Я думала, что такой чайник как я ни чего не поймет, но нет, все показано доступным языком, все понятно. Так что я без проблем перешла к практике и активировала десятку. Все работает четко. Отдельное спасибо за безрекламу.
Установила на свой ноут активатор . Всё работает, а самое главное не требует больших знаний в ПО. Я сама установила и активировала и не потребовалась помощь со стороны.
Давно ей пользуюсь) не одну уже винду ей активировал) всё работает)) Желаю всем успехов)
Спасибо большое за Ваш софт. Очень нравиться работать с Microsoft Office 2010, а лицензия дорогая. Поэтому использую активатор. На сайте вся процедура установки очень подробно расписана, в связи с чем проблем с языковым барьером не возникает.
Спасибо! Теперь оба компа с десяткой. А то очень неудобно было — лицензионная восьмерка на ноуте обновилась, а нелиц. на компе нет))) И очень порадовал русскоязычный интерфейс
Большое спасибо.Скачал,все работает отменно. Проблем с установкой не возникло.
Пользуюсь этим активатором со дня установки Windows , Довольно хороший активатор, использую его у себя на ноутбуке, всегда выручает.
Привет всем. Скачал и установил активатор на виндовс 8. На ноутбуке ACER работает отлично, без зависаний. Спасибо вам за софты и за программы.
Отлично!
Этот активатор самый простой из тех с которыми мне довелось поработать.
За качественную и подробную инструкцию по установке активатора, однозначно большой плюс!
Как я люблю такие подробные инструкции)) Прям со скринами, всё по полочкам разжёвано, красота)) Даже у меня с моими кривыми руками и блондинистыми мозгами получилось активировать десятку Про и Ворд с Экселем. Это очень радует, т.к. я периодически умудряюсь убивать систему и приходится всё переустанавливать.
Нужная вещь в нынешних реалиях. Фактически, эта программа позволяет обмануть самую крупную корпорацию, которая производит программное обеспечение.
Хороший активатор, получилось быстро скачать и установить. Интерфейс не сложный и работает без зависаний.
Ой,спасибо большое!Наконец-то я сама смогла сама установить этот активатор. Инструкция божественная, подробней некуда, в общем шик-блеск, сберегли кучу нервов.
После переустановки слетела активация Windы ,старые серийники почему-то перестали работать,качал KMS из разных источников,но везде вирусы.
На этом сайте активатор оказался безопасным и ,что не маловажно актуальным на 2019г.
Нужная вещь,всё подробно и доходчиво расписано с картинками,даже чайник активирует Винду,а главное,ПРОГРАММА БЕЗ ВИРУСОВ И АКТУАЛЬНАЯ НА2019ГОД!!!
Первый раз сама установила программу.Всё получилось .Разработчикам спасибо. Всё отлично работает. И что на русском языке это самый большой плюс.
Очень хорошая программа-активатор. В компьютерных делах не очень разбираюсь, но в данном случае все получилось.
Отличный сайт!!!
Очень хорошая программа-активатор.Программа работает без сбоев.Я просто в восторге!
Спасибо автору за такое подробное описание активатора, боюсь, что сам бы не разобрался (я чайник)
Простой в использовании , реально работает активатор , спасибо большое, долго искала, только туфту предлагали.
Не могу активировать...
Классный активатор. Установил с оф.сайта десятку pro версию. И активировал ее буквально за две минуты. Спасибо за проделанную работу.
Вау, время не стоит на месте. И радует то, что разработали такую классную программу, при скачке не тормозило ничего. Установилось « на ура». Благодарю!
Главное, все доступно и легко. Скачала, установила, а самое главное очень довольна скачанным материалом. Теперь остается понаблюдать за его работой, но судя по комментариям, понимаю — не ошиблась в выборе.
В принципе, вполне можно работать и на не активированной ОС, но куда приятней и эффективней, использовать все возможности современного софта. Активатор, как нельзя лучше справляется с проблемами простых пользователей. В алгоритме работы программы-активатора разберётся любой пользователь, а польза от неё — бесценна! Софт реально реально работает и я в этом лично убедился! Спасибо разработчикам!
Не сказать что я совсем уж не знаю английского... но что касается установки ПО — люблю комфорт и интерфейс на русском
Получила в данном случае и то и другое
Наконец то нашел активатор без лагов, это уже редкость в наше время. Быстро все установилось, причем на русском, а то не понимаю английского. Спасибо большое этому ресурсу!
Отличный и простой в использовании активатор. Скачивание лёгкое и довольно быстрое. Спасибо вам большое!
То, что нужно!
Я нашёл то, что искал. Этот активатор работает как часы и не лагает совсем.
Скачал программу KMS Tools Portable by Ratiborus с вашего сайта. Windows 10 64х активировалась успешно, без всяких танцев с бубном.
Огромное спасибо! Наконец-то мой Windows активирован, и я больше не буду видеть надоедающую надпись в углу, с вашей программой всё оказалось так легко и просто, вы моё спасение!
Скачала активатор на Windows 10 Pro. Все установила сама! Спасибо за доступную и подробную инструкцию, благодаря ей, все установилось без проблем. Пользуюсь 3-й месяц, очень удобно! Рекомендую всем!!
Большое спасибо за такую подробную статью, очень помогло. Долго не мог найти нормальный гайд по активации)
Большое спасибо за статью.Все четко и понятно,отличный гайд по активации)
Как хорошо, что появились подобные сайты где все подробно можно узнать, голову сломала как активировать свою винду, попав сюда поняла как все просто, спасибо вам.
Я не продвинутый пользователь ПК, поэтому мне нужно, чтоб было все понятно и просто изложено. Спасибо за статью, у меня получилось скачать активатор и установить его с первого раза и быстро. Я довольна).
очень все подробно рассказано
Я то же пользуюсь данным приложением, удобен, прост, пока нареканий нет.
Я то же пользуюсь данным приложением, пока нареканий нет.
очень все хорошо расписано! все никак не мог найти нормальную статью
Очень быстро всё получилось активировать, всё доступно и просто, хотя выполняла впервые сама. Отличный ресурс!
Действительно широкая функциональность интерфейса, советую!
А также благодарю авторов за доступное объяснение!
Отличный активатор! Скачала, установила очень быстро без проблем. Спасибо! Буду рекомендовать!
Супер программа. Спасибо за подробную инструкцию. Все получилось очень быстро.
Отлично, нашла нужное мне приложение. И благодаря отзывам сделала свой выбор. Так как в комментариях написали что, для таких как я простаков не составит труда активировать без посторонней помощи . Благодарю
Супер, справилась без посторонней помощи. А то уже думала вызывать мастера или просить кого из знакомых.
Очень удобное приложение. Качается быстро и бесплатно. Установка не занимает много времени. Интерфейс понятный, любой разберётся. Активировала офис за 5 минут. Спасибо за полезную информацию.
Хочу сказать спасибо разработчикам! Все скачалось быстро, устанавливала по инструкции, огромное спасибо за такое подробное описание — мне оно очень помогло!
Для Windows 8.1 скачал, инструкцию по установке подсматривал на планшете, мало ли. Активировал, работает. Респект!
Давно пользуюсь. Не одну винду ей активировала, всё работает!
Хорошее приложение.
Все работает.
Никак ни мог найти активировать виндовс на компе. Так как понес переустанавливать, а через месяц нужно было активировать. Также сам переустановил и снова через месяц нужна активация. Искал много и ничего не получалось. Тут все просто и быстро получилось. Активатор прост в использовании. Интерфейс тоже простой. После прочтения статьи скачал и активировал.
Разработчикам огромное спасибо, очень доступно все описано, даже не понадобилась помощь в установке активатора.
Получилось скачать KMS. Установил, проверил — без вирусов. Спасибо большое за помощь!
Супер! Я со своими мозгами- справилась))
Для активации Win 10, использовал KMS Tools и выбирал AAct Portable. Все сработало с первого раза. Успешная активация! Спасибо за рабочий активатор!
После установки программы осталась очень довольна,инструкция написана простым,понятным языком.Активация быстрая,работает все отлично.Спасибо!
Вообще это очень интересно. как они делают эти классные программы и огромное спасибо за классную прогу.
Все скачалось отлично. Спасибо за хорошее описание как что делать . Работает без проблем.
Спасибо за помощь! Так достал этот черный экран и «возможно вы стали жертвой подделки». Все быстро очень скачалось, и даже такой тугодум, как я, быстро все установил! Спасибо
Приложение работает. Справилась сама без особых проблем, хотя не было уверенности в своих силах ))
Установил приложение, все работает. Процесс активации описан подробно и все получилось быстро и просто. Спасибо за помощь!
Для активации Win 10, использовал KMS Tools .Работает. Активатор прост в использовании.Большое спасибо
такое
Все замечательно работает, спасибо. Описано подробно и ясно. Активировать получилось просто и быстро.
Спасибо большое! Установка быстрая и главное бесплатная! Всё пошагово изложено, справится и новичок, много ума не надо...
Привет, спасибо за качественную статью с доступной инструкцией. Программа отлично работает. Успехов Вам.
Отличная вещь! Спасибо за активатор) Случайно нашла, как раз нужен был.
Благодарю за помощь в активации. Довольно быстро разобрался что к чему, теперь все работает
Спасибо за гайд, даже мне как девушке было не трудно справиться с этой проблемой благодаря вашей программе, благодарю
Облазил кучу сайтов и все попадалась какая-то фигня нерабочая, спасибо, что у вас все хорошо и нормально работает. Сайт — в закладки.
Скачала активатор установила на свой ноутбук, всё работает отлично. Выражаю свою благодарность разработчикам! Буду рекомендовать этот сайт своим знакомым.
Супер! Это то, что я давно искала. Спасибо за подробную инструкцию установки!
Спасибо за активированый виндовс. Ни копейки Биллу!
Замечательный активатор, спасибо за удобный и неглючный интерфейс. Все работает, причем быстро разобралась. Отзывы помогли сделать выбор, всем спасибо!
Классная прога пользуюсь давно и вот недавно тоже корешу рассказал грит норм
Спасибо. Справилась сама, не пришлось отвлекать от занятий моего школьника и выслушивать: «Ну тут же ясно написано!!!»)
Скачал я очень просто. Лёгкая установка и очень простая для работы. Довольно не плохая. Рекомендую!
Спасительная программа!
Спасибо большое вам за то, что вы не прекращаете нас выручать этой чудесной программой KMSAuto Net? Мне как сервиснику, эта программа как волшебная палочка!
Пользуюсь активатором недавно, работает все отлично! Очень доволен. Всем советую!
Сколько лазил по сайтам не мог найти нужной информации на даную тему, но ваш сайт очень помог. Только у вас я смог найти детальную информацию что мне нужна. Спасибо огромное!!!
Легкая и в то же время максимально функциональная программа для активации винды.
Спасибо! Подробная инструкция помогла легко справиться с задачей. Всё отлично работает!
Спасибо большое за программу,все понятно и легко. Не нужно не знающему человеку кого то просить. СПАСИБО!!!
Не первый год пользуюсь этим активатором. Большое спасибо, ребята! Всё супер!
Программка отличная! 10-ку на одном компе активировала, а вот активировать офисы 2015 и 2016 на других компах не получилось (выдает ошибку: 0x4004f00c).
Получилось активировать офис 15 и 16 годов, путем полного откл. антивирусника.) Хотя винду и без этих махинаций получилось!
Все прекрасно, благодарствую=)
Спасибо большое, получилось активировать 10-ку на раз два, все легко и просто даже чайнику
Спасибо большое! Все работает
Рабочий активатор, Windows 10 активировал без проблем. Спасибо!
Наконец то !!!!! Активатор супер !!! Без проблем !!! Без вирусов и встроенной ерунды ! После других пришлось весь комп вычищать, а с этим никаких проблем !!! СПАСИБО !!!!
Годнота 100% без вирусов
Большое спасибо, всё просто и понятно!) Windows 10 Pro активировалась на пол года
Все шикарно работает и активирует. Часто пользуюсь продуктами офиса (ворд, эксель) и нечасто можно найти уже активированные их версии. Эта программа решает все проблемы, большое спасибо)
KMSAuto много месяцев стоял в планировщике лицензионной Windows 10 (сейчас 1803) и до мая с.г. исправно поддерживал активацию MS Offce 2016. Но в начале мая при запуске Offce 2016 стало всплывать окно с сообщением о необходимости активации корпоративной версии Office 2016! Попытка активации Office 2016 через интерфейс KMSAuto приводят к ошибке «Ошибка времени исполнения с кодом исключения 0×80041001». Отключал антивирус, запускал от имени администратора, чистил папку windows\system32\wbem\repository, пробовал советы из инета — только код ошибки меняется на ...1002, ...422, но успеха нет. Что можно предпринять:?:
Все работает. windows активировал. спасибо авторам
Какой пароль от архива???
Благодарю. вирусняк мож и есть. — антивирус пришлось отрубать.
но все сработало.
Скачал, активировал, помогло! Спасибо)
Куча в сети Активаторов и все с вирусами этот проверил вирусы антивирус не показал, ещё к тому же рабочий!!! Пользовался версией 1.5.4
Фух, без вирусов
Так
Единственный, кто помог Активировать Офис 2016 стандарт. Спасибо.
Windows успешно активирован! Спасибо!
Спасибо,помогли.
Отличный активатор
Отличный активатор!!
Активатор рабочий, спасибо!
Здравствуйте. Почему вместо активатора загружается какой-то проигрыватель Вконтакте? Это шутка, или что-то посерьёзнее? Кто знает?
Это реклама, нам за это платят ссылка ниже: kms-activator.net/wp-cont...s.tools-2019.zip
Спасибо за классный тулл. Профессиональный режим решает проблемы =)
почему бесплатно? Даже доната нету??? Это настораживает
спасибо это боественно
Только что активировал Винду 10 и Офис 10. Ах...енно как рад. Ребзя,вы молодцы! Жму руку.
спасибо, куда донатить?
Спасибо, спасли мой курсач ♥
Спасибо большое, всё четко! активировал винду. Отключил антивирус заблаговременно и всё прошло без лишних проблем. от души душевно бро!
Пользуйтесь не очкуйте )) все просто как два пальца об асфальт
:idea:Отлично! Всё работает!